أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 21-2-2022: مستقرة حتى أخر فبراير

واصلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين، الاستقرار، وسط توقعات باستقرار الأسعار حتى آخر شهر فبراير الجاري، في السوق المحلية مدعومة بثبات أسعار الخامات واستقرار الدولار، كما يعود ثبات الأسعار نتيجة لتراجع أعمال البناء لدى الأهالي، التي تمثل 60% من حجم الطلب على مواد البناء، وهدوء الطلب وكذلك التقلبات الجوية التي تعرقل عمليات البناء، إذ يعد الشتاء من الشهور التي تتراجع فيها أعمال البناء، مقارنة بالصيف الذى يكثر فيه عمليات البناء نتيجة عودة العاملين بالخارج، وفقا لتصريحات أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية لـ «الوطن».

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في المصانع المنتجة له بفارق طفيف فيما بينها، حيث تنشر شركات الحديد الأسعار بشكل شهري، أما الاسمنت فتعلن الشركات الأسعار بشكل أسبوعي.

أسعار الحديد

جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز بسعر 15 ألفا و150 جنيها للطن.

حديد بشاي بسعر 15 ألفا و400 جنيه للطن.

سجلت حدائد سرحان والمراكبي وعطية سعر 14 ألفا و300 جنيه للطن.

حديد الكومي بسعر 14 ألفا و500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

جاءت أسعار الأسمنت المسلح كالتالي:

أسمنت النصر بسعر 1090 جنيها للطن.

أسمنت وداي النيل وقنا بيع بسعر 1070 جنيها للطن.

سجل أسمنت السويس 1100 جنيه للطن.

أسمنت السويدي 1140 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1110 جنيهات للطن.

سجل أسمنت الصعيد 750 جنيها للطن.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المخلوط:

أسمنت الواحة بسعر 790 جنيها للطن.

أسمنت العمران 888 بسعر 770 جنيها للطن.

فيما سجلت أسعار الأسمنت الأبيض: