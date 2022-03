خامس شركة إنتاج سينمائي كبرى بهوليوود توقف توزيع أفلامها في روسيا

انضمت شركة الإنتاج السينمائي «باراماونت بيكتشرز» إلى قائمة الشركات الأمريكية المقاطعة لروسيا، إذ أعلنت الشركة وقف عرض أفلامها القادمة في موسكو بعد الحرب التي شنتها على أوكرانيا، الشهر الماضي، وبذلك تقطع استوديوهات هوليوود الخمس الكبرى أفلامها رسميًا عن روسيا في الوقت الحالي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقال المتحدث الرسمي باسم «باراماونت بيكتشرز»، في بيان صحفي: «بينما نشهد المأساة المستمرة في أوكرانيا، قررنا إيقاف العرض المسرحي لأفلامنا القادمة في روسيا، بما في ذلك (The Lost City) و(Sonic the Hedgehog 2)، نحن نقف إلى جانب كل المتأثرين بالأزمة الإنسانية عبر أوكرانيا وروسيا وأسواقنا الدولية، وسنواصل مراقبة الوضع أثناء تطوره».

ولم يكن للشركة فيلم كبير خلال تلك الفترة، حتى موعد طرح «Ambulance» للمخرج مايكل باي في أبريل المقبل.

استديوهات هوليوود السينمائية تقاطع روسيا

وسبق أن أعلن المتحدث باسم شركة «يونيفرسال بيكتشرز»، وقف طرح الأفلام في روسيا: «استجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا، أوقفت الشركة الإصدارات السينمائية المخطط لها في روسيا مؤقتًا»، لتنضم إلى «ديزني» و«سوني» و«وارنر براذرز» اللذين أكدوا أنهم لن يسمحوا بعرض أفلام جديدة، مثل «Turning Red» و «Morbius» و«The Batman»، في دور السينما الروسية في ضوء ما وصفوه بـ «الأزمة الإنسانية» في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم «ديزني»، الاثنين الماضي: «سنتخذ قرارات عمل مستقبلية بناءً على تطور الوضع، في غضون ذلك، وبالنظر إلى حجم أزمة اللاجئين الناشئة، فإننا نعمل مع شركائنا من المنظمات غير الحكومية لتقديم مساعدات عاجلة ومساعدات إنسانية أخرى للاجئين».

«Spider-Man: No Way Home» يحقق 44 مليون دولار في السينمات الروسية

وعلى الجانب الآخر، لا تعتبر روسيا منطقة سينمائية متميزة بشكل كبير، ولكن أحدث الأفلام ذات الميزانيات الضخمة حققت نجاحًا في البلاد، وعلى سبيل المثال حقق فيلم «Spider-Man: No Way Home» ما يقرب من 44 مليون دولار هناك، بينما حقق فيلم «Venom: Let There Be Carnage» حوالي 32 مليون دولار، مما يجعله ثاني أكبر سوق لهذا الفيلم بعد أمريكا الشمالية، بينما حقق «Uncharted» و «Death on the Nile» أحدث إصدارين لهوليوود 9 ملايين دولار و 6.7 مليون دولار على التوالي.