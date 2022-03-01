«والت ديزني» و«سوني» اليابانية تدخلان خط الحرب الروسية الأوكرانية

أوقفت «والت ديزني»، طرح أفلام في روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أعلنت شركة «سوني» اليابانية، أنها تعتزم إيقاف إصداراتها السينمائية المخطط لها في روسيا.

وكانت اليابان، جمَّدت، اليوم الثلاثاء الأصول الخاصة بـ6 أفراد منهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، كذلك جمَّدت السلطات اليابانية، أصول «برومسفياز بنك» و«فنشيكونوم بنك» المملوكين للدولة، بالإضافة إلى «البنك المركزي الروسي».

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء غربيين بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق على الحاجة لفرض عقوبات قوية على روسيا.

اليابن: سنحظر الصادرات إلى 49 كيانا روسيا في إطار العقوبات

وقالت الحكومة اليابانية في بيان، إن «طوكيو» ستحظر الصادرات إلى 49 كيانا روسيا في إطار العقوبات، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي «سوخوي» و«ميج» والشركة الحكومية الكبرى «روستيخ» وغيرها.

وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية، تفاصيل العقوبات، التي شملت 6 ممثلين للقيادة الروسية،، وقالت إن العقوبات شملت نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري جيراسيموف وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف،وسيتم تجميد أصولهم في اليابان إذا تم الكشف عنها.

وشملت قائمة العقوبات اليابانية بنك روسيا و «في إيه بي» و"بروم سفياز بنك"، كما فرضت السلطات اليابانية، حظرا على تصدير المنتجات ذات الاستخدام العام، والتي يمكن أن يساهم توريدها في نمو الإمكانات العسكرية لروسيا، لاسيما أشباه النواقل.

من جانبها، أعلنت كندا، أنها تعتزم إمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات، كما حظرت السلطات الكندية، واردات النفط الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الإمارات تؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا

وكانت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، أكدت في وقت سابق على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا والسعي لإيجاد حلول سلمية وعدم استهداف المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ميدانيا، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الاثنين، مقطع فيديو لتدمير منظومة صاروخية روسية متوسطة المدى قرب «كييف»، وقالت الوزارة الأوكرانية، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن القوات الأوكرانيية دمرت منظومة سام الروسية قرب قرية إيفانكيف، في منطقة كييف، مشيرة إلى استخدام طائرة بدون طيار «درون» من طراز«بيرقدار».