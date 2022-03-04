تكريم الفائزين بماراثون الجري في كفر الشيخ.. «كبار سن وشباب»

سلمت إدارة ماراثون الجري في محافظة كفر الشيخ، الجوائز المختلفة للفائزين بالماراثون بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، واللافت أن الفائزين تراوحت فئاتهم العمرية ما بين سن الشباب وكبار السن، وذلك في إطار مبادرة «7 الصبح» المنتشرة بمراكز شباب المدن والقرى بالمحافظة، حيث حرص كثيرون على المشاركة في الماراثون، وتسلم الفائزون ميداليات وشهادات تقدير وتي شيرت وشنطة رياضية.

500 متسابق من جنسيات مختلفة

تعاونت مديرية الشباب والرياضة مع إحدى الفرق الخاصة لتنظيم ماراثون للجري بمشاركة نحو 500 متسابق بينهم جنسيات مختلفة، بهدف التشجيع على ممارسة الجميع للرياضة باعتبارها أسلوب حياة.

وشهد ماراثون كفر الشيخ للجري، مشاركة الشباب والفتيات وكبار السن، حيث بدء من حديقة صنعاء، مرورا بطريق مستشفى جامعة كفر الشيخ ودوران النسر في اتجاه مدخل سخا، ثم العودة إلى حديقة صنعاء وخط النهاية.

كما حرصت المديرية على التعاون مع مديرية الأمن لتأمين المارثوان والمتسابقين، فضلا عن إطلاق إشارة البدء وتشجيع المتسابقين على الفوز، في إطار تغيير ثقافة المواطنين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، دعما للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات.

ويستمر فتح مراكز الشباب في كفر الشيخ أمام المواطنين لممارسة مختلف أنواع الرياضة بشكل مجاني، للنهوض بالرياضة المصرية، كما تستمر مبادرة «7 الصبح» التي تقام كل يوم جمعة بمختلف مراكز الشباب ويشارك فيها كبار وصغار.