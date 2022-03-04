انطلاق ماراثون كفر الشيخ بمشاركة 500 متسابق بينهم جنسيات أجنبية

أطلق الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إشارة البدء لنصف ماراثون كفر الشيخ لمسافات 21 كيلومتر جري، بمشاركة ما يقرب من 500 متسابق من بينهم جنسيات أجنبية، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، منظمي السباق من فريق «كفر الشيخ رانرز»، الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي.

الهدف من الماراثون

قال «محروس»، في بيان له، اليوم، إن الماراثون يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والهدف من تنظيمه هو النهوض بالرياضة المصرية والاهتمام بممارستها لكافة طوائف الشعب سواء نشئ أو شباب، وتغيير الثقافة الرياضية ودفع المواطنين إلى ممارسة الرياضة، والمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بأسلوب حياة أرقى وأفضل والتشجيع على التخلص من العادات غير السليمة.

وأضاف، أن خط سير الماراثون، بدأ من حديقة صنعاء، حيث تم إطلاق إشارة البدء في تمام السابعة صباحا، مرورا بطريق مستشفى جامعة كفر الشيخ ودوران النسر في اتجاه مدخل سخا، ثم العودة إلى حديقة صنعاء حيث خط النهاية وتسليم الجوائز.