انطلاق انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بسوهاج

انطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بمحافظة سوهاج، بين كل من المهندس حسام الدين سعد عبدالهادي، وشهرته حسام الزغاوي، والمهندس أيمن محمد حسن، وشهرته أيمن هارون، في انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك من مضى على انتخابهم 4 أعوام.

11 ألفا و600 مهندس من لهم حق التصويت

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين في سوهاج 11 ألفا و600 مهندس من لهم حق التصويت، ويتم فرز الصناديق بمعرفة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في نفس اللجان عقب غلق باب التصويت، وتقام الانتخابات بمقر نقابة المهندسين بمدينة ناصر.

ويذكر أن الجولة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين في سوهاج أسفرت عن حصول حسام الزغاوي، على عدد أصوات 696 صوتا بنسبة 42 %، والمهندس أيمن محمد حسن حسين وشهرته أيمن محمد هارون، بعدد أصوات 358 صوتا بنسبة 21 %.

الفائزون من الأعضاء

وفاز كل من الأعضاء المهندس فتحي سلطان والمهندس عادل موسى، بمقعدي «شعبة الميكانيا»، والمهندسة علا صلاح والمهندس مينا عزت بمقعدي «شعبة المدني»، والمهندسة أمل عبدالحميد بمقعد «شعبة العمارة»، والمهندسة فريال خضيري بمقعد «شعبة كهرباء»، والمهندس مصطفى عادل بمقعد «شعبة التعدين».

بينما قدم أعضاء الجمعية العمومية وجميع المرشحين الشكر لرجال القضاة ورجال الشرطة على النظام والأداء الكبير، الذي ساعدهم أن يمارسو حقهم الدستوري دوم معوقات.