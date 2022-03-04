ندوة تثقيفية عن الأورام السرطانية وأعراضها وكيفية الوقاية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل، والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بروتوكول تعاون بين مديريتي الزراعة والصحة

وأشار المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين، تم تنفيذ ندوة تثقيفية لعدد من العاملين بالإدارات المختلفة بمديرية الزراعة عن الأورام السرطانية ومقاومة البكتيريا والمضادات الحيوية، في حضور الدكتورة أميمة القواس ونورا حمد بإدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه الفيروسات المعدية.

التعريف بمرض السرطان وأنواعه وأعراضه

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تهدف إلى تعريف الحضور بمرض السرطان وأنواعه وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية منه، من خلال الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة في الحياة اليومية والحد من تناول الملح والسكر والدهون، وكذلك الإكثار من الخضروات والفاكهة التي تفيد الجهاز المناعي مع الحفاظ على وزن الجسم المعتدل وممارسة نشاط رياضي والإقلاع عن التدخين، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.