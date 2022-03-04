محافظ الشرقية: حملات مكثفة لإيقاف أعمال البناء المخالف

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، سواء تعدي على أراضي زراعية أو استكمال أعمال بناء دون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

الإزالة الفورية لمخالفات البناء

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إزالة بالتنسيق مع الوحدة المحلية في بغيتة وقوات الشرطة، لفك شدة خشبية للدور الثالث علوي على مساحة 100 متر، وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

إزالة مبان وأسوار مخالفة بالطوب الأبيض

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بالأخيوة، بإزالة سور مبني بالدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بالأخيوة على مساحة 250 مترا.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بسعود بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 15 مترا، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح والوحدة المحلية بالتلين وقوات الشرطة، بالتصدي لحالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية مُعدّة لصب سقف دور أول علوي بقرية خلوة شعراوي بمساحة 100 متر، وعلى الفور تم إزالة الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إيقاف أعمال بناء مخالف في كفر صقر

ونفذت الوحدة المحلية بالمحمدية حملة للتصدي لحالة مخالفة لقانون البناء، وهي عبارة عن عمل تاندة بالحديد والصاج دون ترخيص على مساحة 400 متر بقرية شيبة قش، وتمت الإزالة على نفقة المواطن وتحرير محضر إزالة فورية في المهد.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر، من إيقاف أعمال بناء مخالف لمبنى بالطوب الأبيض والسدة الخشب معد لاستخدامه كمركز لصيانة السيارات والغسيل بوضع فراشة لإخفاء الأعمال، وتم الإزالة للمخالفة ومصادرة مواد البناء الموجودة والتحفظ عليها بمخازن مجلس المدينة.