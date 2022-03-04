رسائل أمريكية إلى روسيا: لا نسعى لدخول صراع معكم لكننا مستعدون

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، سيدافع عن جميع حلفائه وأراضيه، في مواجهة أي ههجوم روسي، موضحا: «تحالفنا هو تحالف دفاعي، ولا نسعى إلى صراع، لكن إذا وصل الصراع إلينا، فنحن مستعدون له، وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف».

الهجوم على زابوريجيا يعكس تهور الحرب

أضاف بلينكن، خلال تواجده في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة: «بين عشية وضحاها، رأينا أيضًا تقارير حول الهجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهذا يوضح فقط مدى تهور هذه الحرب في أوكرانيا، وأهمية إنهاءها، وأهمية سحب روسيا لجميع قواتها، والانخراط بحسن نية في الجهود الدبلوماسية، من أجل التوصل إلى حل للأزمة».

جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، وسط حرب روسيا وأوكرانيا، في مقر الحلف في بروكسل، الذي يحضره عددا كبير من وزراء الدفاع والخاجية في أوروبا.

تطويق كييف

على الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، إن روسيا تركز في الوقت الحالي على تطويق العاصمة كييف، مشيرا إلى أن القوات الروسية تعرضت للعرقلة والتوقف في منطقة ماكاروف، التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن العاصمة الأوكرانية.

وتابع بيان الدفاع الأوكرانية، بأن القوات المسلحة الروسية، استنفذت معظم احتياطياتها التشغيلية، وبدأت الاستعدادات لنقل قوات وموارد إضافية من المنطقتين العسكريتين الجنوبية والشرقية، مؤكدة أنها تواصل الاستعداد للهبوط على ساحل البحر الأسود.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حرب روسيا وأوكرانيا، تسير وفقا للخطة الموضوعة، على الرغم من تقديرات دول أخرى، بأن غزو الكرملين، لم يسر وفقا للخطة.