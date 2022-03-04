الأعلى منذ سنوات..كيف أثرت حرب أوكرانيا على أسعار السلع الاستراتيجية عالميا؟

تسببت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في زيادات قياسية بأسعار السلع الأساسية، التي حققت أعلى مستويات منذ سنوات، وعلى رأسها القمح والألومنيوم، والنفط والغاز الطبيعي.

وشهدت تعاملات الأسواق، اليوم الجمعة، تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لسلة السلع الأساسية منذ سنوات، حيث دفع إغلاق الموانئ الأوكرانية، والعقوبات المفروضة على روسيا مشتري الطاقة والمحاصيل والمعادن للبحث عن بدائل لتأمين الإمدادات.

نقص الإمدادات

ودفع نقص الإمدادات المتزايد التجار والمستوردين إلى الجنون، حيث تعد روسيا واحدة من أكبر مصدري المواد الخام الرئيسية في العالم، بداية من الغاز الطبيعي والنفط الخام إلى الألومنيوم والقمح، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت مؤسسة «إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس»، إن هناك عملية إعادة تسعير ضخمة تحدث الآن، والتي من المفترض أن تتوقف عندما يتم حذف معظم، إن لم يكن كل، مساهمة روسيا في سلسلة السلع العالمية وخصمها من الأسواق.

قفزة في أسعار القمح

وارتفعت عقود القمح الأكثر نشاطًا في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 40٪ هذا الأسبوع، وهي أكبر مكاسب أسبوعية على الإطلاق، بينما ارتفعت عقود الذرة بنسبة 16٪، وزاد فول الصويا بنسبة 5٪.ومن المقرر أن تسجل أسعار النفط أقوى ارتفاعات أسبوعية منذ منتصف عام 2020، مع صعود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 19٪، وخام برنت بنسبة 16٪، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في عقد هذا الأسبوع. كما تتجه أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي على الإطلاق.

أعلى مستوى للنيكل

ويدور معدن النيكل بالقرب من أعلى مستوى في سبع سنوات، مع اتجاه الأسعار لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أغسطس 2019.

في الوقت الذي سجلت العقود الآجلة لخام الحديد في الصين أكبر زيادة أسبوعية لها منذ أكثر من عامين عند ما يقرب من 20 ٪ بسبب مخاوف تعطل الإمدادات، وسط توقعات بأن تتسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية من الضغوط التضخمية على الاقتصادات التي تحاول التعافي من جائحة كورونا، وهو ما سيؤدي إلى خفض آفاق النمو.