أسعار السلع والمنتجات الأكثر استقرار اليوم الأحد 20-2-2022 فى الأسواق

كشف مؤشر الأسعار الذي تصدره الغرف التجارية بشكل أسبوعي، وحصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن هناك استقرارا كبيرا فى أسعار السلع والمنتجات اليوم الأحد 20-2-2022، بالمقارنة باليوم نفسه منذ 60 يوما فى السوق المحلية.

السلع الأكثر ثباتا خلال شهرين

وأوضح المؤشر الخاص بالغرف التجارية، أن أسعار السلع والمنتجات ظلت ثابتة لفترات طويلة، خلال 60 يوما دون تغير منها الدقيق والمخبوزات، زيت الطعام، المسلى، منتجات الألبان، سلع متنوعة، اللحوم البلدى، الأسماك، المنظفات، الأدوات الكتابية، الأجهزة الكهربائية والمنزلية، قطع غيار السيارات، الأحذية والمصنوعات الجلدية، الحدائد والبويات، الزجاج والمرايات، والأدوات الصحية.

السلع المتراجعة خلال شهر

ومن السلع والمنتجات التى شهدت تراجعًا، السكر خلال الشهر الجاري بنسبة 8% ومتر الخشب السويدي بنسبة 4%، ويشار إلى أن السخانات والدفايات والبطاطين والملابس الشتوية، لم تتأثر أسعارها بموجة البرد التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.

أسعار السلع والمنتجات الأكثر ثباتا خلال شهرين

- دقيق بلدى سائب الكيلو بسعر 9 جنيهات.

- مكرونة سائبة بسعر 9 جنيهات.

- لوبيا مستوردة بسعر 24 جنيها.

- فول صحيح مكمور بلدى يباع بسعر 20 جنيها.

- فول مستورد يباع بسعر 14 جنيها.

-عدس أصفر يباع بسعر 24 جنيها.

- أرز سائب يباع بسعر 9 جنيهات.

- زيت دوار الشمس كريستال 800 ملي يباع بسعر 36.5 جنيه.

- زيت حلوة 750 ملي يباع بسعر 22 جنيه.

- الشاي 40 جرام ناعم بسعر 5 جنيهات.

- كيلو اللحم البلدي بسعر 160 جنيها.

- سلع متنوعة ومنها المشمشية التركي تباع بسعر 180 جنيها.

- صابون تركي 175 جرام يباع بسعر 9 جنيهات.

- كلوركس 1 لتر أبيض يباع بسعر 12 جنيها.

- اريال اتوماتيك 2500 جرام مركز يباع بسعر 80 جنيها.

- مسلى الحلوب الأصلى كيلو يباع بسعر110 جنيهات.

- سمن روابي يباع بسعر 27 جنيها.

- سخان أولمبيك 40 لترا يباع بسعر 1340جنيها.

- رزمة ورق 500 ورقة A4 تباع بسعر 55 جنيها.

- قلم أصلى نوع فرنساوى يباع بسعر جنيهين.

- علبة أقلام فلوماستر بسعر 6 جنيهات.