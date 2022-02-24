«خارجية النواب» تحذر من ارتفاع أسعار السلع عالميا بسبب الحرب الروسية

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الأزمة الأوكرانية الروسية التي امتدت لتشمل أمريكا وكل دول حلف الناتو، ستلقي بظلال كثيفة على العالم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

تراجع حركة التجارة العالمية

وأضافت «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن» أن العالم بعد أن تحول إلى قرية صغيرة نتيجة الاتفاقيات الاقتصادية، أصبحت حركة التجارة معقدة بشكل كبير، ونشأ ما يسمى بـ«سلاسل الإمداد» الخاصة بالسلع والمنتجات الصناعية كاملة التصنيع والوسيطة، ما سيؤدي إلى تراجع حركة التجارة العالمية في حال وقعت حرب بين روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو.

سياسة مصر تتميز بالتوازن

وأكدت أن سياسة مصر الخارجية في الجمهورية الجديدة تتميز بالتوازن الكبير، ولا تنحاز إلى طرف على حساب طرف آخر، خصوصا في مثل هذه الأزمات، ولذلك منذ نشأت الأزمة وجهت القيادة السياسية الحكومة لتدرس بعمق وانتباه شديدين تداعياتها علي مصر، لا سيما ونحن نستورد القمح بنسبة كبيرة من أوكرانيا وروسيا كما نستورد الكثير من السلع من الخارج.

تأثير الحرب على ارتفاع الأسعار

وأشارت إلى أن الحرب سوف تؤدي لارتفاع أسعار كل السلع الاستراتيجية عالميًا، الأمر الذي سوف ينعكس علينا وعلى كل الدول، وسوف يجتاح العالم موجة تضخمية تؤثر على الشعوب.

ولفتت إلى أن الحكومة عملت على إيجاد بدائل واقعية لتوفير السلع الأساسية في حال توقف الاستيراد لها من الخارج، وكذلك مواجهة الآثار الجانبية لتأثر السياحة الوافدة إلى مصر، وتأثيرها على الصناعة وحركة التحويلات النقدية من وإلى مصر.