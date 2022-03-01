تعرف على قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022 : لا زيادة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات الذكية، ويبلغ عددهم 64 مليون مستفيد، وتوفر الوزارة 27 سلعة، بموجب الدعم التمويني المقدر بـ50 جنيهًا للفرد.

وتنشر «الوطن»، أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022 والتي لم تشهد أي تغير عن قوائم فبراير ويناير، باستثناء بعض السلع التي جرى إعادة أوزانها مثل المكرونة.

أبرزها الزيت والسكر .. تعرف على أسعار السلع التموينية لشهر مارس

سكر معبأ 1 كيلو بـ 10.50 جنيه.

عدس زنة 500 جم بـ11 جنيه.

فول مجروش زنة 500 جم بـ 7.50 جنيه.

شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

الأرز المعبأ كجم 8 جنيهات.

زيت خليط 800 مللي بـ 20 جنيهًا.

مكرونة 500 جم بـ4.50 جنيه.

دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

مكرونة 1 كجم 9 جنيهات.

صابون غسيل بـ2.25 جنيه.

مسحوق عادي بـ 800 جم 10.50 جنيه.

مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.

مسحوق عادي 800 جم بـ10.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم 17 جنيهًا.

كيس ملح ويبلغ سعر الكيس جنيه واحد.

زجاجة خل 900 مللي بـ 4.25 جنيه.

ويفر شوكولاتة بـ2 جنيه للكيس.

ويفر كريمة بـ3 جنيهات للكيس.

بسكويت بالعجوة سعر الكيس 3 جنيهات.

بار حلاوة بـ2 جنيه.

أوزان جديدة للمكرونة تطرحها التموين في مقررات مارس 2022

وطرحت الوزارة هذا الشهر ضمن قائمة السلع أوزان جديدة لسلعة المكرونة، بطرح كيس زنة 500 جرام بسعر 5 جنيهات، وكيس زنة 400 جرام بـ4 جنيهات وكيس زنة 800 جرام بسعر 8 جنيهات.