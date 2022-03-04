بالأسماء.. إصابة 5 بينهم أطفال في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدتين في تصادم 3 سيارات بالقرب من كوبري المنصورة بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

التخطي الخاطئ سبب وقوع التصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بحادث تصادم 3 سيارات أرقامها «6213 ن س ا» تاكسي، وأخرى رقم «9438 ر ف ل»، بربع نقل تحمل رقم «9218 ن م ج» أمام كوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا نتيجة التخطي الخاطئ.

نقل المصابين لمستشفى المنيا العام

وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وسيدتين، وهم: «رشا. م. ا» 34 سنة، و«زينب. ج. ص» 28 سنة، «وأسماء. م. ا» 5 سنوات، و«رؤى. م. ا» 3 سنوات، وشقيقتها «رغد. م .ا» 4 سنوات، مقيمون جميعا بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارات الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.