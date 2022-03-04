إحالة 18 من العاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة إلى التحقيق

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية، حيث شدد محافظ البحيرة هشام آمنة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة 14 عاملا للتحقيق

وأسفرت الحملات عن إحالة 14 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، كما تم إحالة 4 من العاملين بالوحدات الصحية والجمعيات الزراعية بقرى الربدان ومحلة فرنوي بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

تكثيف الحملات التموينية

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وقد قامت مديرية التموين بالبحيرة تحت إشراف مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المخابز البلدية بمراكز حوش عيسى ورشيد وإدكو.

وأسفرت بالمرور على مركز إدكو عن ضبط 5 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 6 جرامات حتى 19 جرامل للرغيف الواحد، كما تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين توقفا عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري، ومخبز لعدم الإعلان عن سعر الخبز ومواعيد العمل الرسمية، ومحضر لمخبز لعدم إمساك سجلات زيارات وقت المرور.

وبالمرور على مركز ومدينة رشيد، تم ضبط 4 مخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 7 إلى 10 جرامات في الرغيف الواحد، ومحضرين لمخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.