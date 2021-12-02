حملات رقابية على منافذ سلع التموين مع اليوم الثاني لصرف مقررات ديسمبر

تشن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات تفتيشية على مستوى المحافظات لمتابعة صرف السلع التموينية لليوم الثاني على التوالي لصرف السلع لمقررات شهر ديسمبر، والذي بدأ الصرف فيه أمس الأربعاء، ويستمر صرفه طوال حتى نهاية الشهر لجميع المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني.

حملات التموين تتابع توافر السلع التموينية في المنافذ

وتتابع حملات الوزارة توافر السلع التموينية المدعمة التي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من تواجد جميع أصناف السلع المدرجة بقائمة السلع التموينية الجديدة في كل منفذ تمويني، حيث تراقب حملات الوزارة ما يقرب من 38 ألف منفذ بدال تمويني، و6300 منفذ مشروع جمعيتي، وأيضا فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 فرع مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة متابعة منافذ الصرف لبيع السلع للمواطنين بالسعر المعلن من الوزارة.

وبدأت وزارة التموين، أمس الأربعاء، صرف السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، حيث تم إضافة لأول مرة 4 أنواع من سلعة البسكويت بأسعار تبدأ من واحد جنيها واثنين جنيها وثلاثة جنيهات.

أسعار قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر ديسمبر

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية بجنيهين.

24. ظرف طحينة بيضاء بجنيهين.

25. كيس سائل غسيل أواني بجنيهين.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.

29. بسكويت تومور بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

30. بسكويت تومور بالكاكاو سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

31. ويفر يويوز فانيليا سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

32. ويفر يويوز فراولة سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.