إيرادات فيلم معالي ماما وراء سحبه من السينمات.. يعرض على المنصات قريبا

تسبب ضعف إيرادات فيلم معالي ماما، في رفعه من دور العرض السينمائي، إذ لم يحقق في آخر أيامه بدور العرض السينمائي سوى 130 جنيها، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر من شركة «دولار فيلم» للتوزيع، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة في عدد من الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية.

إيرادات فيلم معالي ماما

لم يتوقف ضعف إيرادات فيلم معالي ماما على الأيام الأخيرة في دور العرض السينمائي فقط، إذ لم يحقق طوال فترة عرضه على مدار 3 أسابيع سوى 217 ألف جنيه، ولم يستطع الصمود طويلا أمام منافسة كبيرة مع عدد من الأفلام المعروضة في السينمات ما بين الكوميديا والأكشن، من بينها: «حامل اللقب»، «من أجل زيكو»، و«الجريمة».

طرح الفيلم في السينمات السعودية

تستقبل دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية «معالي ماما» يوم 17 مارس الجاري، وتدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، حول سيدة وأم تدعى «معالي عبد الوارث»، تشغل منصبا مهما، ما يؤدي إلى انشغالها عن أبنائها الثلاثة، مما يضعهم في مشاكل عديدة.

وكشف منتج الفيلم ومخرجه أحمد نور، في تصريحات سابقة لـ الوطن»، أنه سيبدأ عرض الفيلم، خلال الفترة المقبلة، على أحد المنصات الإلكترونية.

ويشارك في بطولة الفيلم، عددا من النجوم، بينهم: بشرى، محمود الليثي، نور قدري، شيماء سيف، سامي مغاوري، من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

قبل معالي ماما.. أفلام بشرى «سحب مستمر»

لم يكن ضعف إيرادات فيلم معالي ماما، أول واقعة لسحب أفلام الفنانة بشرى من السينمات مبكرا، إذ واجهت نفس الأزمة أكثر من مرة، منها في فيلم «ليل داخلي» عام 2017، الذي وصلت إيراداته إلى 111 ألف جنيه، ولم يستمر أكثر من أسبوعين في دور العرض، وفي نفس العام قدمت فيلم بعنوان «مش رايحين في داهية»، حقق إيرادات قدرت بـ232 ألف جنيه، واستمر في السينمات لمدة 6 أسابيع.