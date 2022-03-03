سحب فيلم «معالي ماما» من دور العرض.. و«الجريمة» يتصدر الإيرادات

قررت الشركة المنتجة سحب فيلم «معالي ماما»، من دور العرض، بعدما حقق إيرادات، صفر أمس، ومن المقرر أن يتم طرح أعمال فنية أخرى بدلاً منه في موسم عيد الفطر المبارك.

وتجسد أحداث فيلم «معالي ماما» المشاكل التي تواجه الأم العاملة مع أولادها، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول أم عاملة ولديها العديد من المسئوليات، وتعول 3 أطفال، ويحكي الفيلم عن علاقتها بأولادها ومواجهتها للمشاكل والصعاب.

تصدر فيلم «الجريمة» بطولة الفنان أحمد عز

وتصدر فيلم «الجريمة»، من بطولة الفنان أحمد عز، إيرادات الأفلام بدور العرض، أمس، حيث حقق 103 آلاف جنيه، وتفوق على 8 أفلام سينمائية أخرى تنافس بدور العرض، واحتل المرتبة الأولى، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أما فيلم «حامل اللقب» بدور العرض فجاء في المركز الثاني إذ حصد 89 ألف جنيه، ليحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، فيما حقق «من أجل زيكو»، 83 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب».

إيرادات فيلمي «11:11» و «تماسيح النيل»

فيلم «11:11» حقق 8 آلاف جنيه فقط، فيما حقق فيلم «تماسيح النيل» 17 ألف جنيه بدور العرض، وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ عرضه بدور العرض، لأنه يدور في إطار كوميدي.

إيرادات فيلم «الكاهن» و«قمر ١٤»

كما حقق فيلم «قمر 14»، 5 آلاف جنيه فقط، بينما حقق فيلم «الكاهن»، ما يقرب من ألفي جنيه، وهو من بطولة الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، ودرة، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.