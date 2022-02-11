فيلم «معالي ماما» يحقق إيرادات ضعيفة في اليوم الثاني من عرضه

حقق فيلم «معالي ماما»، للفنانة بشرى إيرادات ضعيفة في دور العرض السينمائية أمس الخميس، في ثان أيام عرضه، حيث لم يحقق سوى 33,684 جنيه حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

قصة فيلم «معالي ماما»

وتجسد أحداث فيلم «معالي ماما» المشاكل التي تواجه الأم العاملة مع أولادها، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول أم عاملة ولديها العديد من المسئوليات، وتعول 3 أطفال، ويحكي الفيلم عن علاقتها بأولادها ومواجهتها للمشاكل والصعاب التي تواجهها معهم.

أبطال فيلم معالي ماما

واحتفل صناع عمل «معالي ماما»، بالعرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضي، في دور عرض سينمائية بمنطقة التجمع، والعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، وبطولة مجموعة من الفنانين، «بشرى، شيماء سيف، محمود الليثي، علاء مرسي، سامي مغاوري، محمد علي رزق، إسماعيل شرف، دعاء رجب، حسام داغر، شريف باهر، نور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة النجمة أنغام».

أفلام دور العرض السينمائية

ويتنافس في دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية 8 أفلام مختلفة، وهي: فيلم «معالي ماما»، و«الجريمة» لأحمد عز، و«من أجل زيكو» لكريم محمود عبد العزيز، و«11.11» لإياد نصار وغادة عادل، و«الكاهن» لإياد نصار ودرة، و«قمر 14»، و«حامل اللقب» لدينا الشربيني وهشام ماجد، و«تماسيح النيل» لمصطفى خاطر.

آخر أعمال بشرى

يذكر أن آخر أعمال «بشرى»، هو فيديو كليب أغنية «حاجة واحدة»، طرحته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، خلال الفترة الماضية، والأغنية من كلمات وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة وأخرج الكليب محمود رشاد.