منتج ومخرج فيلم «معالي ماما» بعد رفعه من دور العرض: الذوق المصري تغير

علق المخرج أحمد نور على رفع فيلم «معالي ماما»، من جميع دور العرض السينمائي في مصر اليوم، بعدما حقق العمل إيراد قيمته 130 جنيهًا فقط يوم الثلاثاء الماضي.

وقال أحمد نور منتج ومخرج الفيلم في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ «الفيلم أخد وقته في السينمات، وأن الذوق العام في مصر ليس متحيزًا للأفلام الاجتماعية، وهذا خطأ منا لأننا أردنا أن نسترجع أجواء ومضامين الأعمال الفنية، مثل مسرحية العيال كبرت، وعالم عيال عيال، لكن تبين أن الجمهور المصري يتحيز لأفلام الأكشن والضرب».

أحمد نور: فيلم «معالي ماما» لم يفشل

وأضاف المخرج أحمد نور أن «الفيلم لم يفشل بشهادة الجميع، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة»، رافضًا الإفصاح عن التفاصيل احتراما للجهات المتعاقدة معه.

أبطال فيلم «معالي ماما»

وفيلم «معالي ماما» بطولة بشرى، ومحمود الليثي، ونور قدري، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وكريم مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، إخراج وإنتاج أحمد نور.

وشهد «معالي ماما» عودة الفنانة بشرى إلى السينما، بعد غياب طويل دام لنحو 4 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير وكذلك التحديات التي تواجهها.

من هو أحمد نور؟

يذكر أن أحمد نور مخرج مصري قدم في عام 2007 فيلما تسجيليا بعنوان «جلابية وجزمة»، ثم اتجه للعمل في السينما الروائية كمساعد مخرج، فعمل في فيلم «الشوق» عام 2011، كما اتجه إلى الدراما وعمل في الجزئين الثاني والرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوي» في عامي 2016 و2018، ومسلسل «فض اشتباك» عام 2013.