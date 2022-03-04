حالة الطقس غدا السبت 5-3-2022 في مصر.. تحذير من ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، غدا السبت الموافق 5 مارس الجاري، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، تتراوح بين 3 إلى 5 درجات على كافة الأنحاء، كما يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 إلى 8 صباحا ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بينما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد بفترات متقطعة.

حركة الرياح بالبحر الأحمر والأبيض المتوسط

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 14

طنطا 22 11

شبين الكوم 23 12

دمنهور 22 12

بلطيم 21 11

مطروح 21 13

السلوم 21 11

سيوة 23 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 11

نخل 21 03

نويبع 23 14

طابا 23 13

كاترين 19 05

الطور 24 11

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 14

الفيوم 24 09

بني سويف 24 09

المنيا 25 08

أسيوط 27 07

سوهاج 27 08

قنا 31 09

الأقصر 32 11

أسوان 32 11

إدفو 33 12

أبو سمبل 32 12

الوادي الجديد 28 11