الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس.. متى تتوقف الرياح والأتربة؟

في ظل استمرار حالة التقلبات الجوية، شهدت العديد من المحافظات والأماكن في مصر اليوم نشاط حركة الرياح والرمال والأتربة، ما يؤثر على المواطنين، خاصة أصحاب أمراض الجيوب الأنفية ومرضى الصدر.

وأوضحت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وموعد توقف الرياح والأتربة في مختلف الأماكن.

موعد توقف الرياح والأتربة

وقالت إن نشاط حالة الرياح سيتوقف غدا الجمعة، حيث سيكون طقس الغد معتدل الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مؤكدة أنه لا يوجد أي نشاط للرياح غدا، وتعود الشبورة المائية فقط في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى وسط سيناء وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء والقاهرة الكبرى.

وتابعت أن حالة عدم الاستقرار ستستمر لعدة أيام، حيث تعاود الرياح اجتياح البلاد مرة أخرى بداية من صباح السبت المقبل مع عودة نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة بسرعة 20كم في الساعة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 4 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 12.