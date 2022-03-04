تصل لـ5 آلاف.. رسوم النظافة الجديدة للمدارس والمستشفيات والجامعات

بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 من قبل رئيس الوزراء، سيتم إصدار رسوم جديدة للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام.

تعرف على الرسوم الجديدة للمنشآت الحكومية

ومن المقرر أن يتم تحصيل رسم نظافة شهري لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، مع مراعاة عدة عناصر عند تصنيف المنشآت، منها عدد العاملين ومساحة المباني حتى ألف متر مربع وأكثر، والمقار الإدارية لقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بالمنشآت التعليمية يتم مراعاة بعض العناصر عند تحديد رسوم النظافة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه شهريا، منها المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني والصناعي وجامعات متعددة الكليات والمعاهد، وأيضا منشآت تعليمية خاصة من دور الحضانة فيما قبل التعليم الأساسي والمدارس والجامعات والأكاديميات.

التخلص الآمن من المخلفات

وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات أنه يجب التخلص الآمن من مخلفات المنشآت والمشروعات بعد التسليم أو التشغيل الابتدائي للمشروعات الجديدة أوالمعاد تجديدها أو بعد انتهاء الأعمال المتولد عنها مخلفات بما لا يجاوز20 يوما، تبدأ من تاريخ التسليم أوالتشغيل للمشروع وذلك في حالة وجود مخلفات خارج حدود المنشآت أوالمشروعات.

كما نصت أن يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها خلال دورة حياتها، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطريقة آمنة صحيا وبيئيا.

التزام صاحب الترخيص بممارسة النشاط

كما شددت لائحة المخلفات على التزام المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحيا وبيئيا وفقا للمعايير، ويلتزم المرخص له بتدريب وتأهيل العاملين، على أن يراقب جهاز إدارة المخلفات بالمراقبة من خلال وحدة التفتيش التابعة له تنفيذ المرخص له لهذا الالتزام.

وتضمنت أنه من ضمن حالات الحرق المكشوف المحظورة، هي حرق المواد البلاستيكية والكابلات الكهربائية وأي زيوت بترولية مستعملة أومواد ومنتجات أخرى، إذا نتجت عنها انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات التي أقرتها اللائحة.