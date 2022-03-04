رسوم النظافة الجديدة على الوحدات السكنية.. تتراوح من 2 إلى 40 جنيه

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بعد إقرار رئيس الوزراء لها إجراءات تحصيل رسوم النظافة والجهات الملزمة بسدادها بالنسبة للوحدات السكنية، إذ يتم تحصيل رسم شهرى من جنيهين إلى أربعين جنيه شهرى، استرشادا بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد فئات الرسوم ومراعاة البعد الاجتماعي لطبيعة كل منطقة فالمناطق الشعبية والبسيطة لا تكون معاملتها مثل المناطق الراقية في رسوم النظافة.

لائحة المخلفات

وأكدت لائحة المخلفات أن الخطة المحلية الأساسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية تهدف إلى التخطيط للمدى الطويل لمدة 20 عاما، وهى عملية تخطيط شاملة لمنطقة الخدمة، فعلى سبيل المثال محافظة أو مركز أو مدينة تصف جميع الأعمال المطلوبة في السنوات المقبلة على مراحل زمنية يمكن أن تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى مع إعداد التصميمات والتقديريات التقريبية، وتوضيح بعض المعالم الرئيسية بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة مسبقا.

وفيما يتعلق بمحددات الخطة المحلية لإدارة المخلفات أشارت اللائحة أنها ترتبط بالهدف الاستراتيجي ارتباط وثيق وأن تكون محددة بزمن محدد للتنفيذ وتتضمن موازنة لتنفيذ الأنشطة، مع تحديد المسئول عن التنفيذ والأطراف ذات العلاقة ومن يتم استشارتهم والرجوع إليهم مع وجود مؤشرات أداء يمكن قياسها.

التخطيط على مستوى المحافظة

أما النطاق الجغرافي للخطة، فسيكون على مستوى المحافظة كاملة أو المدينة أوالمركز أوالقرية، وفى حالة التخطيط على مستوى المحافظة يجب تجميع البيانات من كل المراكز والمدن والقرى التابعة للمحافظة، ويعتبر وضع خريطة للنطاق الجغرافي أساسا في هذه المرحلة لتحديد نطاق الخدمة، وتتضمن بيانات أساسية عن نطاق الخطة منها عدد السكان لتحديد نوع الخدمة وأبعادها المختلفة والتكلفة المتوقعة لتقديم تلك الخدمة.

وأيضا معدل النمو السكاني لتحديد عدد السكان المستقبلي وتأثيره المباشر على كمية المخلفات التي سيتم التعامل معها مستقبليا، بالإضافة يتم حساب الكثافة السكانية عن طريق عدد الأفراد على المساحة الكلية، إذ الكثافة كلما ارتفعت زاد عدد المعدات ومعدل الخدمة والوقت المستغرق لعملية الجمع.