درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5-3-2022 على مصر

ارتفاع جديد في درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء اليوم السبت، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن تلك الدرجات تتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية، ليسود بذلك طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينا تكون حالة الطقس ليلا شديد البرودة على جميع الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة على عدد من المناطق

وتنحصر فرص سقوط الأمطار التي شهدتها معظم الأنحاء في الأيام الماضية، وتكون الظاهرة السائدة في حالة الطقس الشبورة المائية الكثيفة على عدد من المناطق، مثل الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة غدا في كافة الأنحاء، ونرصد من خلال هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 5 مارس، والتي جاءت كالتالي

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 14

طنطا 22 11

شبين الكوم 23 12

دمنهور 22 12

بلطيم 21 11

مطروح 21 13

السلوم 21 11

سيوة 23 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 11

نخل 21 03

نويبع 23 14

طابا 23 13

كاترين 19 05

الطور 24 11

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 14

الفيوم 24 09

بني سويف 24 09

المنيا 25 08

أسيوط 27 07

سوهاج 27 08

قنا 31 09

الأقصر 32 11

أسوان 32 11

إدفو 33 12

أبو سمبل 32 12

الوادي الجديد 28 11