سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5-3-2022

يعتبر الذهب، من السلع التي شهدت تأثرًا كبيرا خلال الفترة الماضية، بفضل تداعيات كورونا، وصولا للأحداث التي حدثت بفضل التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الإقبال على شرائه، إذ يرغب البعض في ادخاره، باعتباره الاستثمار الأمثل في الفترة الحالية، لذلك يبحث الكثيرون عن سعر المعدن النفيس يوميا في محلات الصاغة، بالتزامن مع إقبال البعض على الزواج بعد رمضان وعيد الفطر المبارك.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وذلك في ضوء ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات على مدار الساعة، في إطار اهتمام الناس باقتناء الذهب أو رغبة البعض في بيعه بعد ارتفاع أسعاره.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 5 مارس، كما يلي، إذ شهدت استمرار ارتفاعها في المحال المختلفة:

أسعار الذهب في محلات الصاغة

- سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة يترواح بين 979 و984 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في محلات الصاغة بين 857 و861 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18، تراوح بين 735 و738 جنيها.

- سعر بيع الجنيه الذهب تراوح بين 6.856 و6.888 جنيه.

- سعر كيلو الذهب تراوح بين 979.429 إلى 984.000 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

- سجل سعر الذهب لعيار 24 في أسواق المال 996.16 جنيه، ما يعادل نحو 63.47 دولار، ولعيار 21 سعر 871.66 جنيه أي ما يعادل 55.54 دولار.

- سعر عيار 18 اليوم في أسواق المال، سجل نحو 747.14 جنيه أي ما يعادل 47.60 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6.973 جنيه، أي ما يعادل نحو 444.30 دولار، أما الكيلو الذهب سجل 996.164 جنيه ما يعادل 63.469 دولار، وذلك في بداية معاملات اليوم السبت 5 مارس.