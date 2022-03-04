حبس 3 متهمين بحيازة 49 ألف قرص مخدر بالشرقية.. قيمتها 1.7 مليون جنيه

أصدرت نيابة أبو حماد بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، قرارا بحبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهم 49 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر بقيمة مالية بلغت مليون و700 ألف جنيه.

متابعة نشاط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في الاتجار بالمخدرة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة الشرقية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع متخذين من دائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة.

القبض على المتهمين وبحوزتهم 49 ألف قرص كبتاجون مخدر

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وتم استهدافهم بمحل إقامتهم، وبتفتيش المتهمين أمكن ضبط 49000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر وسيارة ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1.700.000) مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريبا.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.