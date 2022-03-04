سقوط تاجر مخدرات خطير في الشرقية.. بحوزته 90 كيلو بانجو

أصدرت نيابة منيا القمح، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، قرارا بحبس متهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته 90 كيلو بانجو، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

معلومات سرية عن تاجر المخدرات

كان مدير أمن الشرقية اللواء محمد والى تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، بشأن قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذا من دائرة مركز منيا القمح، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

90 كيلو بانجو بحوزة المتهم

على الفور تم تشكيل مأمورية، بعد استصدرا إذن من النيابة العامة، لضبط المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية للعمل على مكافحة الجريمة، والحد من وقوعها، وضبط مرتكبيها، وتم استهداف المتهم بعد أن تمكنت قوات الشرطة من تحديد مكانه الذى يتخذه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى للاتجار فى المواد المخدرة، والتربح غير المشروع من هذه التجارة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته: كمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.