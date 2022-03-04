مؤتمر وفد التفاوض الأوكراني: اتفاق على فتح ممرات آمنة وإخراج المدنيين

عقد وفد التفاوض الأوكراني مؤتمرا صحفيا، عصر اليوم، بشأن نتائج المفاوضات التي يجريها مع الجانب الروسي، التي أسفرت عن تفاهم بشأن ممرات إنسانية تزامنا مع دخول حرب روسيا وأوكرانيا يومها التاسع، الذي كان أهم أحداثه نشوب حريق بمحطة زابوريجيا النووية، وسيطرة الجيش الروسي عليها بالكامل، وسط مخاوف بشأن وضع المحطة وإمكانية وقوع تسرب نووي فيها.

وجاء في مؤتمر وفد التفاوض الأوكراني، أنه جرى الاتفاق مع روسيا على إنشاء ممرات آمنة وفتح الطريق أمام إيصال الأدوية والمواد الغذائية والأدوية، وفق ما جاء في المؤتمر الذي نقلت جانبا منه قناة «سكاي نيوز».

مؤتمر وفد التفاوض الأوكراني يؤكد مواصلة التنسيق مع السفارات الأجنبية لإجلاء المدنيين

وخلال مؤتمر وفد التفاوض الأوكراني، جرى الكشف عن أنه جرى الاتفاق مع الجانب الروسي على مواصلة التنسيق مع السفارات الأجنبية لإخراج أكبر عدد ممكن من المدنيين من المناطق التي يشتعل فيها القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية.

وشكك مؤتمر وفد التفاوض الأوكراني، في نوايا روسيا من الذهاب إلى المفاوضات، إذ قال الوفد إن روسيا تريد من إجراء هذه المفاوضات عدم إظهار الوجه الوحشي الذي هم عليه في عمليتهم العسكرية، كما شدد الوفد على أنه لا يوجد متحدث باسم الوفد وليس هناك لأي شخص صفة التحدث باسم الوفد.

«الكرملين» يدعو إلى إبقاء المفاوضات مع أوكرانيا تسير في صمت

وأكد وفد التفاوض أنه يعمل بشكل طبيعي وقانوني، في وقت تؤكد روسيا أنه لا خطط حتى الآن لإجراء مباحثات مشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي.

ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إلى عدم الحديث عن المفاوضات الروسية الأوكرانية في الوقت الحالي، مؤكدا ضرورة أن تظل هذه المفاوضات تسير في صمت.

وتعقد المفاوضات في منطقة بين حدود بيلاروسيا وبولندا، وذلك بعد جدل كبير بشأن المكان الذي يستضيف المفاوضات بين موسكو وكييف.