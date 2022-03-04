العثور على جثمان مشطور نصفين في الهرم

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص مجهول الهوية، مشطور نصفين، وفي حالة تعفن، وجرى نقلها إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة.

البداية.. رائحة كريهة تخرج من شقة

بداية الواقعة، عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بلاغاً يفيد بخروج رائحة كريهة من شقة بالدور الأرضي، واقعة بمنطقة الهرم، مع غياب مستأجر الشقة، وهو طالب، منذ فترة.

جثة مشطورة نصفين من منطقة الوسط

على الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى مكان الحادث بقيادة مأمور القسم العميد أحمد دسوقي، حيث جرى اكتشاف وجود جثة لشخص مجهول الهوية، مشطور نصفين من منطقة الوسط، والجثمان في حالة تعفن.

وأظهرت التحريات التي أجراها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن الشقة تتبع مقاول من محافظة سوهاج، وقام بتأجيرها لطالب من بلدته، جرى إثبات تغيبه منذ فترة عن المكان.

النيابة تأمر بنقل الجثة للمشرحة

بعدها، جرى تحويل الواقعة للنيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، لمعرفة سبب الوفاة.

وكلفت المباحث بتكثيف جهودها لكشف غموض الحادث وضبط الجاني، بالإضافة إلى ضبط مستأجر الشقة للتحقيق، حيث تتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات.