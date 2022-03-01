«تنمية المشروعات»: الخميس.. انطلاق معرض الأثاث «صنع في دمياط»

ينطلق معرض الأثاث «صنع في دمياط»، يوم الخميس المقبل، على أن يتم إقامته بالتنسيق بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في انطلاق المرحلة الأولى من معرض «صنع في دمياط» لهذا العام، والذي يستمر حتى يوم 12 مارس الجاري، وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر.

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عشرات المصانع تشارك في المعرض

أكدت «عوض»، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون مع «تنمية المشروعات» لإقامة المعرض بمراحله المختلفة بشكل سنوي، وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج فعالة لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها، إذ يقوم الجهاز بجانب دوره التسويقي بتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي تدعم هذا القطاع الهام من الاقتصاد، الذي يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأضافت أن المعرض ينعقد بمشاركة العشرات من المصانع المتخصصة في صناعة الأثاث بالمحافظة، ويستهدف استكمال الخطة التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة في دمياط، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع وتطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق المصري والعالمي، إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.

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وأوضحت أن المعرض حقق نجاحا كبيرا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016، وهذا العام سيشهد انطلاقة لمراحله الأربعة الأخرى، إذ ستبدأ المرحلة الثانية مطلع يونيو المقبل، والثالثة في أول ديسمبر المقبل، وستنطلق المرحلة الرابعة في اليوم العاشر من نفس الشهر، والمرحلة الأخيرة انطلاقتها 21 ديسمبر، وذلك لمدة 10 أيام لكل مرحلة.

يذكر أن المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات، ما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، لزيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث بأسعار مناسبة للجميع.