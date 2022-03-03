افتتاح معرض الأثاث «صنع في دمياط» بمشاركة 62 عارضاً

افتتحت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من معرض الأثاث «صنع في دمياط»، بأرض المعارض في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بمشاركة 62 عارضاً من صناع الأثاث بمحافظة دمياط.

جاء افتتاح معرض «صنع في دمياط» بحضور حسن عبد الوهاب، وضياء بصل، عضوا مجلس النواب عن محافظة دمياط، وحسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط، ومن المقرر أن تستمر دورة المعرض حتى 12 مارس الجاري.

إشادة بجودة المنتجات المعروضة

وتفقدت وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ دمياط أروقة المعرض، وتواصلتا مع عدد من العارضين، وأشادتا بجودة المنتجات المعروضة، التي تعكس مهارة الصانع الدمياطي، كما أشادت محافظ دمياط بالجهود التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، تحت قيادة الدكتورة نيفين جامع، لتنظيم سلسلة معارض «صنع فى دمياط» سنوياً، مشيرةً إلى أن هذا التعاون بدأت ثماره عام 2016، حيث لاقت مراحل تلك المعارض نجاحاً كبيراً، وحققت حجم مبيعات غير مسبوق.

المعرض يحقق رؤية الدولة للنهوض بصناعة الأثاث

وأضافت الدكتورة منال عوض أن معرض «صنع في دمياط» يحقق رؤية الدولة للنهوض بصناعة الأثاث، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، إلى جانب المساهمة فى خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، كما نوهت إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على التعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات، لتُستكمل أركان تلك الاستراتيجية التي تسعى المحافظة لتحقيقها، خاصةً مع تمتع أبناء دمياط بمهارة فريدة توارثها الأجيال منذ عقود طويلة.

كما أشارت محافظ دمياط إلى أن معرض «صنع في دمياط» يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن، تناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة، كما نوهت إلى أن هذا العام سيشهد انطلاقة لأربع مراحل أخرى من المعرض، حيث ستبدأ المرحلة الثانية مطلع يونيو المقبل، على أن تنطلق المرحلة الثالثة فى أول ديسمبر 2022، وستنطلق المرحلة الرابعة فى 10 من نفس الشهر، والمرحلة الأخيرة ستشهد انطلاقتها في 21 ديسمبر 2022، وذلك لمدة عشرة أيام لكل مرحلة.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع إن المعرض يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث، من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب المشروعات، وتشجيع تلك الصناعة الوطنية، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها محافظة دمياط، والتي تُعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية، مشيدة بما شاهدته في المعرض من أثاث بجودة عالية وبأسعار مناسبة يقدمها منتجو الأثاث بدمياط.