حظك اليوم برج الميزان السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. اهزم المعوقات بإصرارك

يعد الزهرة كوكب الحظ لمواليد برج الميزان الهوائي الذي يتوافق مع أبراج الدلو والجوزاء والقوس ، كما أن أرقام حظه هي 6- 16- 25، والأحجار الكريمة التي يفضلها هي الماس، ويعرف عن مواليد هذا البرج أنه دبلوماسي، مؤدب، رومانسي، اجتماعي، صاحب مبادئ ومسالم، تناسبه الوظائف الدبلوماسية والقضاة والمستشارين والأخصائيين النفسيين وأخيرا الفنانين، وأبرز عيوبه التردد وأنه منطوي على نفسه.

كما يعرف عن مولود برج الميزان، أنه قادر على الاندماج والدخول في لعاقات عاطفية قوية وناجحة، ويعشق مولود هذا البرج الوجود في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق، ما يجعله يبحث بشكل يومي عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان علي الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع شركاء العمل مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول اليوم أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وباحترامك لحقوق الطرف الآخر.

مشاهير برج الميزان

هناك الكثير من مشاهير برج الميزان وفي مقدمتهم الفنان عمرو دياب، حورية فرغلي، حسن الشافعي، روبي، شيرين عبدالوهاب، درة، بيلا حديد، سمية الخشاب، داليا البحيري، محمد منير، وملحم زين، ويل سميث.