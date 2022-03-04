حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الدلو عاطفيون كثيرا، ويفكرون بقلبهم قبل عقلهم، ويوجهم حدسهم إلى اتخاذ القرارات المختلفة، وهم أصحاب شخصية مستقلة، لا يسمحون لأحد بالتدخل في حياتهم أبدا، وعلى المستوى المهني هم يمتلكون مهارات في التجارة، لذا ينجحون كثيرا في الأعمال التجارية، نظرا لما يمتلكونه أيضا من حسن الحديث والتصرف مع الآخرين، والقدرة على الإقناع بالسلع أو المنتجات التي يمكن أن يبيعوها ويروجوا لها.

صفات برج الدلو

مولود برج الدلو وفي وصادق، ويمكن الاعتماد عليهم كثيرا، وهم يعرفون بأنهم أشخاص جيدون، ويقفون بجوار أصدقائهم، ويحاولون الرفع من روحهم المعنوية، كما يفضّلون المهن الحرة، وبرمجة الحاسوب، فلديهم طاقة إبداعية كبيرة، ويحبون الأفكار التي يتكون خارج الصندوق، ومن صفاتهم أيضا التسامح والغفران، إذ ينسون أخطاء وقعت بحقهم في الماضي سريعا.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يكون اليوم مميزا، إذ يتواجد القمر في منزل العلاقات، مما يمدك بالبلاغة، ويجعلك متيقظا ومنتبها لما يدور حولك وتفهمه سريعا، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على المستوى العاطفي، ينصحهم بأن يظهروا مشاعرهم للآخرين، وخصوصا الأشخاص الذين يفتقدونهم بشدة.

عيوب برج الدلو

هناك العديد من العيوب التي تتواجد في مولود برج الدلو منها المزاج المتقلّب، كما أنهم يرتبطون في وقت متأخر، نظرا لخوفهم من الارتباط وتحمل المسئولية كاملة، ولا يحب تقييد حريته، ومن عيوبهم أيضا العناد، ولا يوجد لديهم حلول وسط.