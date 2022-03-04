حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4-3-2022 مهنيا وعاطفيا

رجل برج الحوت شخص مميز بين الأبراج الأخرى، ويمتلك العديد من الصفات التي تجعله فارقا عن غيره، فهو شخص حساس مبدع رومانسي عاطفي ذكي، ناجح في حياته كثيرا، يستطيع أن يفهم من حوله سريعا، فهو لديه من الذكاء ما يؤهله لذلك، ويمتلك قدرة على ترجمة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها باستخدام لغة الجسد، ويحب تقديم المساعدة لمن حوله، ولا يتأخر عن ذلك أبدا، إذ يجد الراحة والسعادة في فعل ذلك للآخرين، ومشاهدة فرحتهم، لذا يعمل على حل مشاكلهم دائما، ولو على حساب نفسه.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني مما يدفعك نحو الدخول في عملية بيع أو شراء تجني لك الأرباح، أو تميل لاتخاذ قرارات حاسمة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، وفق تصريحاتها لـ«الوطن»، بتجنب التسرع في الردود الخاصة بك عند الحديث مع الآخرين.

صفات برج الحوت

من ضمن صفات مواليد برج الحوت، التي تعتبر ميزا وعيبا في نفس الوقت، هو حبه للآخرين، وتأثره بهم لدرجة أنه يفرح أو يحزن، ويتغير موده ويصير مكتئبا او سعيدا وفق مزاج من حوله من أصدقاء ومقربين، كما أنه شخص يقدر المسئولية ويتحملها ويقدم كل ما في وسعه، لإسعاد شريكة حياته، وتقديم الدعم لها.