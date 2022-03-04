حظك اليوم برج القوس الجمعة 4-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس رغم كونه شخصية سريعة الغضب والانفعال، ويختار الكلمات القاسية ليواجه بها الآخرين، إلا أن لديه قلب طيب وحنون، يحرص على إرضاء الأشخاص المحيطين به، ويهدأ سريعا بعد موجة من الغضب الشديد، كما أنه جرئ في حديثه مع الآخرين، ولديه مشاعر متوهجة يحرص على البوح بها، للطرف الآخر وشريك حياته، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية، ويحب السفر والرحلات، وذلك لأنه يحب تجربة كل ما هو جديد.

ويتصف مولود برج القوس بالكرم الزائد، كما أنه يحب الإسراف على ملذاته، ولا يبخل على نفسه على الإطلاق، كما يسعى دائما لإرضاء الأشخاص المحيطين به، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فراد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك للانطلاق، وقد تقضي مع من حولك أوقات طيبة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

الحب عن برج القوس

عندما يقع مولود برج القوس في الحب، فهو يكون قد اقترب من المثالية في حبه ووفاءه للطرف الآخر، كما أنه أب رائع لأبنائه، يغمرهم بالكثير من العاطفة والحنان، ويتحمل المسئولية بشكل كبير.