حظك اليوم برج الجدي الجمعة 4-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي شخص قوي حازم، عقلاني يميل إلى التفكير كثيرا قبل اتخاذ أي قرار، لا يقدر عليه أحد ولا يمكن أن يستسلم أو يتراجع مها كانت الضغوطات حوله، ويرتبط بعائلته كثيرا، ويتحمل المسئولية على المستوى المهني والعاطفي، ويحب الاستقرار والهدوء، ويتميز بالإخلاص والوفاء، والحب لديه أفعال وليست أقوال.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على المستوى المهني يحذرهم من بعض الضغوطات، إذ يبدو مزاجهم سيئ اليوم، ويسهل للآخرين استفزازهم وسرعة غضبهم، لذا عليك أن تبتعد اليوم عن التعنت والعناد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تصنح عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك مواليد برج الجدي، بالتزام السرية والحفاظ على حياتك الشخصية دائما، ولا تسمح لأحد بأن بتدخل بها أبدا مهما كان صلة قرابته بك.

مشاهير برج الجدي

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الجدي، أبرزهم الفنان الراحل محمود المليجي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 ديسمبر، والفنان الراحل كمال الشناوي، ويوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر، والفنان سمير صبري ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر، والفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي، ويوافق تاريخ ميلاده 28 ديسمبر.

ومن ضمن مشاهير برج الجدي، الفنان شريف رمزي ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير، والفنانة التنوسية درة ويوافق تاريخ ميلادها 13 يناير، والفنانة غادة عادل ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر، والفنانة ليلى علوي ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير، والفنانة نجوى فؤاد ولدت في 6 يناير، والفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.