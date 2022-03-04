دراسة جدوى لمشروع بيع الأكياس البلاستيك: أرباح تصل لـ87 ألف جنيه

تعد تجارة «الشنط» والأكياس اللاستيكية من الاحتياجات الضرورية، وبالتالي تحقق تجارتها إيرادات مرتفعة، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي عليها، كما يتوافر بالأسواق المحلية أنواع كثيرة منها.

أرباح خيالية من بيع الأكياس و«الشنط» البلاستيك

واستعرضت دراسة حديثة لجهاز تنمية المشروعات، كيفية إدارة مشروع تجارة «شنط» وأكياس بلاستيك، وتحقيق أرباح خيالية من بيعها لمنافذ البيع والمحلات والمولات، حيث توفر دخلًا مناسبًا لصاحب النشاط، بجانب تشغيل العديد من الأيدي العاملة التي لا تحتاج لمهارة عالية.

60 ألف جنيه أرباح السنة الأولى للمشروع

وكشفت دراسة الجدوى الاسترشادية، عن وصول صافي أرباح المشروع بنهاية العام الأول، إلى حوالي 60 ألف جنيه، ليتضاعف إلى 87 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

1,080 مليون جنيه إيرادات بعد 5 سنوات من بيع الأكياس البلاستيك

وتابعت الدراسة، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقعة لتجارة الشنط والأكياس البلاستيك سيصل إلى 756 ألف جنيه، مقارنة بمليون و80 ألف جنيه إيرادات بنهاية العام الخامس للنشاط.

وأشار الجهاز إلى أنَّ صاحب النشاط يمكنه الحصول على قرض بنكي بقيمة تصل إلى 58 ألف جنيه بضمان المشروع، على أن يمول بقية التكاليف البالغة 79 ألف جنيه ذاتيًا من المدخرات والمساهمات الفردية.

أوضحت الدراسة أنَّ قصر دورة رأس المال والطلب المحلي المرتفع للمنتجات، يجعل متوسط فترة استرداد التكاليف الرأسمالية للمشروع أقل من عامين، فيما أنَّ تشغيل النشاط لن يحتاج سوى لعاملين فقط.

السوق المصري يستهلك أكياس بلاستيك بملياري جنيه سنويًا

وبحسب بيانات حديثة نشرتها مؤخرًا وزارة البيئة، فإنَّ السوق المحلي يستهلك سنويًا أكياس بلاستيك بقيمة تتجاوز ملياري جنيه.

وتتميز تلك التجارة بتعدد منتجاتها، لأنَّ بيع شنط وأكياس بلاستيك لا يقتصر على نوع أو سعر محدد، ما يجعل الأسواق المستهدفة لعملية البيع متنوعة، وتستمر طوال العام.