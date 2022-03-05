أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 5-3-2022

ليس مجرد مذاق مميز فقط، إنما لها العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، فيوجد بالفاكهة عناصر غذائية متعددة، وتمد الجسم بالعناصر اللازمة لها، حيث تحتوي على ألياف وفيتامينات متعددة، بالإضافة إلى المعادن ومضادات الأكسدة، كما يوجد بها فيتامين «ج» وفيتامين سي خاصة بالبرتقال واليوسفي والليمون، كما تقوي جهاز المناعة بالجسم وتجعله قادرا على محاربة الفيروسات.

وفي هذا الصدد، وفي إطار متابعة الكثيرين للأسعار خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الفاكهة المختلفة، وفق جولة صاحبة أجرتها في الأسواق:

أسعار الفاكهة في الأسواق

وفق الجولة الصباحية التي قامت بها «الوطن» في الأسواق لمتابعة أسعار الفاكهة، اليوم السبت الموافق 5 مارس، سجل سعر الموز 10 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوح سعر اليوسفي بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجلت الفراولة سعر 10 جنيها للكيلو الواحد، كما جاء سعر كيلو البرقوق بـ25 جنيها، وسجل سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع، ما سجل الكيوي سعر 25 جنيهًا للكيلو الوحد.

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الأفوكادو، نحو 50 جنيهًا، كما سجل التفاح سعر 25 جنيهًا للأمريكاني، ووصل سعر التفاح السوري واللبناني لـ18 جنيها في الأسواق، كما تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور كما يلي:

سعر الفراولة في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور.

سعر التفاح في سوق العبور

تراوح سعر التفاح بين 12 و20 جنيها باختلاف النوع.

سعر العنب في سوق العبور

كما سجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور نحو 30 جنيها.

سعر الجوافة في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات بسوق العبور.

سعر البرتقال

واختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيها.