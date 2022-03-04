بن سلمان يعلن إنشاء مشروع تروجينا للسياحة الجبلية العالمية في السعودية

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم»، إنشاء مشروع تروجينا، ليكون الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في السعودية، وذلك في إطار خطة «نيوم» واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

بن سلمان: مشروع تروجينا يسهم في إعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية

وقال ولي العهد السعودي، إن مشروع تروجينا سيُسهم في إعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عبر توفير منظومة سياحية صديقة للبيئة في كل أبعادها، تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة، وتوفير حياة آمنة وصحية للجميع، وتؤكد سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على عناصر الطبيعة، حسبما نقلت «العربية نت».

وأضاف ولي العهد السعودي، أن مشروع تروجينا سيعتبر إضافة مهمة ونوعية للمشاريع السياحية في المنطقة، انطلاقاً من الاستثمار الأمثل للتنوع الجغرافي والبيئي لمختلف مناطق السعودية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستفادة من الثروات الطبيعية وتنميتها وحفظها للأجيال القادمة.

وفي السياق نفسه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر، أن المشروع يُبرز قيم «نيوم» وخططها الجريئة كأرض تتناغم فيها الطبيعة مع التقنيات المبتكرة في تجربة عالمية فريدة.

وحسبما نقلت «العربية» فإن المشروع يعد ابتكاراً هندسياً فريداً لا مثيل له على مستوى العالم بأكمله، تتناغم فيه الطبيعة الساحرة لجبال نيوم مع المواقع السياحية المطورة، لتقدم تجربة جديدة غير مسبوقة في العالم تعكس الأسلوب المستقبلي للمعيشة والعمل والترفيه في نيوم.

المشروع الجديد أحد أدوات تنويع مصادر الدخل في السعودية

ويستهدف المشروع استقطاب أكثر من 700 ألف زائر ونحو 7000 نسمة من السكان الدائمين في قرية تروجينا، والقطاعات السكنية المجاورة، بحلول عام 2030.

ويعد مشروع تروجينا محفزاً للنمو الاقتصادي، وأحد أدوات تنويع مصادر الدخل في السعودية، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيوفر المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، ويضيف 3 مليارات ريال سعودي للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

ويتمركز المشروع في وسط نيوم على بعد 50 كيلومتراً من ساحل خليج العقبة، في المنطقة التي تتميز بمجموعة من أعلى القمم الجبلية في السعودية بارتفاع يصل إلى نحو 2600 متر فوق سطح البحر.