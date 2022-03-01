الجوازات السعودية تؤكد استمرار منع السفر إلى تايلاند

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن سفر المواطنين إلى تايلاند في الوقت الحالي غير مسموح، وحال صدور أي تعليمات جديدة أو قرارات سيجرى إعلانها على الفور، بحسب «الرياض السعودية».

وتعد تايلاند من الدول الممنوع السفر إليها على المواطنين السعوديين، إذ جرى الاعلان عن ذلك سابقا، من جانب الجوازات السعودية، وبقية الجهات المعنية.

غرامة مالية للمخالفين

وبينت الجوازات السعودية أن لديها طرقها الخاصة للكشف عن المسافرين إلى الدول الممنوع التوجه إليها، ولم تختم جوازات سفرهم، ويعاملون بموجب نظام وثائق السفر ولائحته التنفذية، ويترتب عليهم غرامة مالية، أو منع من السفر أو بهما معا.

وكانت السفارة السعودية في تايلاند، قد أوضحت في بيان سابق، أن مملكة تايلاند من الدول الممنوع السفر لها إلا بموافقة من الجهات الرسمية أو المشمولة بالاستثناء .

الحالات التي يسمح لها بالسفر إلى تايلاند

وأشارت إدارة الجوازات إلى الحالات التي يُسمح بها للسفر إلى تايلاند، وهي: «المشاركة لمنتسبي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والمؤتمرات والاجتماعات والمسابقات الرياضية ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلاند، والأعمال التجارية للمواطنين الراغبين في استيراد البضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مصدق من الغرفة التجارية».

وتشمل الحالات أيضا الحالات المرضية، ومرافقو المرضى ممن يتلقون العلاج في تايلاند، بموجب تقارير طبية مصدقة من السفارة، والمواطنون الذين لهم روابط أسرية في تايلاند، وزيارة الأقارب لمنتسبي السفارة، وإحضار ما يثبت من السفارة.