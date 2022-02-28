حقل أم خنصر.. معلومات عن اكتشاف غير تقليدي للغاز في السعودية

تعمل المملكة العربية السعودية على تعظيم ثرواتها من الغاز الطبيعي إذ جرى اكتشاف حقل أم خنصر الذي يعتبر أحد الاكتشافات المهمة لشركة «أرامكو» السعودية، كونه يتمتع بكميات كبيرة للغاية من الغاز الطبيعي غير التقليدي فضلًا عن المكثفات، كما أن الحقل ضمن مجموعة من الاكتشافات الجديدة تضم 5 حقول غازية.

وتأتي تلك الاكتشافات في السعودية مثل حقل أم خنصر في إطار تحركات «الرياض» وخطتها لتعظيم مواردها من الغاز كي تستطيع منافسة كبير المنتجين.

أهم المعلومات عن حقل أم خنصر

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن حقل أم خنصر:

-- يقع على بعد 70 كلم تقريبًا من جنوب شرق مدينة عرعر.

-- يأتي الحقل ضمن اكتشافات شركة أرامكو.

-- يحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي غير التقليدي.

-- يحتوي كذلك على قدر من المكثفات.

-- جرى اكتشافه ضمن مجموعة جديدة تضم 5 حقول غازية.

-- سيتدفق منه 2 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

-- ويقدم 295 برميلًا يوميًا من المكثفات.

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة السعودية بمناسبة اكتشاف حقل أم خنصر

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز تقدم بالتهنئة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مناسبة اكتشاف حقل أم خنصر للغاز الطبيعي غير التقليدي.

وأكّد أمير الحدود الشمالية السودية، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية، حرص القيادة السعودية على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستثمار الميزات وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية لاكتشاف الثروات التي تتمتع بها المملكة، وتسخير كافة الجهود لتحويل السعودية إلى المورد الأول للطاقة عالميًا.