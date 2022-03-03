طرح فيلم «11:11» في دور العرض بالمملكة العربية السعودية

تبدأ دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، اليوم، عرض فيلم «11:11»، للمخرج كريم أبو زيد، وحصل الفيلم على تصنيف عرض «R15»، أي غير مناسب للمشاهدين أقل من 15 عامًا، بعد طرحه في دور العرض السينمائية المصرية، خلال فبراير الماضي، وحقق إيرادات وصلت إلى مليون و618 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «11:11»

تدور أحداث فيلم «11:11»، حول المحامي «سعيد»، الذي يعاني من ظروف صعبة، ويقدم على الانتحار داخل سيارته، ولكن يضع القدر 3 أشخاص «عاليا وزين وراضي»، في طريق الطلقة الطائشة التي تنطلق مع مسدس «سعيد»، لتضعهم أمام اختيارات بالغة في الصعوبة.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم «إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد شرنوبي، عمر الشرنوبي، هند عبد الحليم ومعتز هشام»، من تأليف ياسر عبد الباسط، وإخراج كريم أبو زيد.

طرح فيلم «معالي ماما» في السينمات السعودية في 17 مارس

ويشهد شهر مارس الجاري طرح عدد من الأفلام الجديدة في السينمات السعودية، من بينها فيلم «معالي ماما» في 17 مارس الجاري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول علاقة أم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات تحيط بها وتحديات تواجهها خاصة مع عملها في منصب كبير.

فيلم «معالي ماما» من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، شيماء سيف، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

وتُعرض حاليا مجموعة كبيرة من الأفلام المصرية في السينمات السعودية، بينها «من أجل زيكو»، للمخرج بيتر ميمي، الذي تصدر إيرادات شباك التذاكر السعودي أربع أسابيع على التوالي، بالإضافة إلى فيلم «حامل اللقب»، للمخرج هشام فتحي، والذي جاء أيضا ضمن قائمة الـ «TOP 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في السعودية، على مدار الأسابيع الماضية.