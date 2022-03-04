جامعة الأقصر تعلن الشروط والأوراق المطلوبة لمسابقة الأم المثالية 2022

أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب، عن شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2022، داخل الجامعة.

وأوضحت الدكتورة إيمان رجب مدير الوحدة، أن المسابقة تشمل أيضا الأم البديلة (زوجة أب، أخت، عمة، خالة)، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم الحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.

وأضافت أن شروط المسابقة هي: ألا يقل سن المتسابقة عن 45 عاماً، وأن يكون أحد الأبناء من المنتسبين لجامعة الأقصر، أو تكون المتسابقة من الهيكل الإداري بالجامعة، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات، أو أن يكون أحد الأبناء حاصلا على مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدى المهن، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة الذهنية وغير قابل للتعلم.

الأوراق المطلوبة لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 بجامعة الأقصر

وتابعت: «الأوراق المطلوبة هي: صورة من بطاقة الرقم القومي للمرشحة (وجه وظهر في صفحة واحدة)، صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج إذا كان على قيد الحياة، بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلاً، صور شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم، صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة، التقارير الطبية للزوج المريض، صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة، صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة».

آخر موعد للتقديم للمسابقة

وأشارت مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، إلى أن الوحدة تتلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2022، حتى 15 مارس الجاري، وتسلم الأوراق باليد لمكتب وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أو لمكتب الإدارة المركزية لرعاية الشباب بمبنى إدارة جامعة الأقصر بالعوامية.