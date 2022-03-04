فصل التيار الكهربائي عن سيدي سالم ومناطق أخرى لمدة 7 ساعات

أعلنت غرفة العمليات ومحطة كهرباء كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي بمحطة محولات سيدي سالم، غداً السبت، لمدة 7 ساعات، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي سينقطع عنها التيار الكهربائي، موجهًا المنشآت الحيوية ومحطات المياه بتوفير مولدات خلال فترة الفصل.

مناطق ينقطع عنها التيار الكهربائي

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن مدينة سيدي سالم بالكامل، وقرى دمرو، والقن، ومحطة مياه دمرو، والحدادي، وعقلة القبلية والعوضي، وقرية صرصار، والمشارقة، وأبو أحمد، والربايعة، ومرور سيدي سالم، وكافة المصالح بمدينة ومحطات المياه ومستشفى سيدي سالم.

وصول معدات تشغيل إلى محطة الصرف الصحي ببلطيم

وفي سياق آخر، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم وصول معدات تشغيل محطة معالجة بمشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، بإشراف المهندس رشدي السيد، رئيس الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إلى مواصلة تركيب شبكة مواسير الهواء الرئيسية من الاستانلس ستيل أقطار ٥٠٠مم و ٣٠٠مم، والغاليات الغاطسة داخل أحواض التهوية، ونواشر الهواء وأحواض التهوية، ومحابس الفراشة قطر ١٢٥مم.

ولفت نور الدين إلى نقل أجهزة قياس التصرف داخل أحواض التهوية لموقع مشروع محطة الصرف الصحي ببلطيم، وجارٍ تركيب هذه المهمات، موجهًا شركة المقاولون العرب بالتعاون مع الموردين المعتمدين باستكمال توريد باقي المهمات، لسرعة تشغيل المحطة.