خريطة فصل الكهرباء عن 14 قرية في كفر الشيخ.. غدا

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى بكفر الشيخ، غدا السبت، ووفقا لبيان غرفة العمليات بالمحافظة سيتم فصل الكهرباء عن 14 قرية وتوابعها، من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز: كفر الشيخ، دسوق، سيدي سالم، بيلا، فوه، الرياض، قلين.

خريطة فصل الكهرباء بكفر الشيخ

سيتم فصل التيار الكهربائي عن:

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