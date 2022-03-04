خريطة فصل الكهرباء عن 14 قرية في كفر الشيخ.. غدا
كتب:
سمر عبد الرحمن
09:41 ص | الجمعة 04 مارس 2022
شبكة الكهرباء - صورة أرشيفية
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى بكفر الشيخ، غدا السبت، ووفقا لبيان غرفة العمليات بالمحافظة سيتم فصل الكهرباء عن 14 قرية وتوابعها، من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز: كفر الشيخ، دسوق، سيدي سالم، بيلا، فوه، الرياض، قلين.
خريطة فصل الكهرباء بكفر الشيخ
سيتم فصل التيار الكهربائي عن:
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- مغذي المرابعين بكفر الشيخ وتتأثر بالفصل قرية المرابعين وتوابعها.
- مغذي الصافية بدسوق وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها.
- مغذي دخول العبايدة بسيدي سالم ولا تتأثر بالفصل أي قرية.
- مغذي الكوم الطويل ببيلا وتتأثر بالفصل قرية الكوم الطويل وتوابعها.
- مغذي الحكمة بكفر الشيخ وتتأثر بالفصل قرى المنطقة الصناعية بكفر الشيخ.
- مغذي أبو رأس بدسوق وتتأثر بالفصل قرى منطقة أبو رأس والمركز الطبي وحي مكة.
- مغذي كفر العجمي ببيلا وتتأثر بالفصل قريتي كفر العجمي وكفر فته وتوابعها.
- مغذي عربان بفوه وتتأثر بالفصل قرية عربان وتوابعها.
- مغذي ريف الرياض بالرياض وتتأثر بالفصل قرى مجلس قروي أم سن ومياه أم جعفر.
- مغذي المزلقان بدسوق، وتتأثر بالفصل نقابة التطبيقيين وفهمي رفاعي.