تجديد حبس متهم بحيازة 150 طربة حشيش في الشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس متهم بالإتجار في المخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة حيازة 150 طربة حشيش.

الاتجار في المواد المخدرة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان بشأن متابعة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه، متخذان من دائرتى قسمى شرطة (أول العاشر من رمضان - الدخيلة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

ضبط متهم بالعاشر بحوزته 150 طربة حشيش

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط على عاطل، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، بالإضافة إلى مبلغ مالى، وهاتف محمول.

ضبط متهم الإسكندرية بحوزته 140 طربة حشيش

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطلاً، يقيم بمحافظة الإسكندرية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جراما، ومبلغ مالى، وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليوني جنيه تقريباً، حيث جرى تحرير محضرين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.