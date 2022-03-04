نقل ضيوف مهرجان الأقصر إلى مقر حفل الافتتاح بـ3 مراكب نيلية ذهبية

بدأت مراسم فعاليات حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة بأجواء نيلية نهارية عبر ثلاث ذهبيات، بعد تجمع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان من مختلف الدول بملابسهم التقليدية المميزة .

نجوم مهرجان الأقصر

وتم نقل النجوم وضيوف مهرجان الأقصر برحلة نيلية عبر ثلاث ذهبيات، إلى مقر حفل الافتتاح الرسمي بقاعة المؤتمرات، لتستقبل السجادة الحمراء نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية، وذلك بحضور عدد من نجوم مصر وصناع السينما من 35 دولة أفريقية.

تفاصيل الدورة الــ11 من مهرجان الأقصر

يرأس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي المصري، وهيئة تنشيط السياحة.

ويغيب عمرو سعد عن حفل تكريمه، وذلك لتواجده في لبنان لتصوير مسلسله الرمضاني «توبة»، والمقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل، لذا يتسلم التكريم نجل عمرو سعد بدلا من والده الذي يكتفي بإرسال فيديو مصور لإدارة المهرجان تعرضه وقت تكريمه يعبر به عن سعادته البالغة بالتكريم كما يعتذر عن عدم الحضور لظروف التصوير وقرب موعد العرض.