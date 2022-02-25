7 معلومات عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. ينطلق خلال أيام

أيام قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 11، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وذلك في الفترة من 4 إلى 10 مارس المقبل، وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان مجموعة كبيرة من الفعاليات ما بين عروض الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للمهرجان، الورش الفنية بالإضافة إلى الندوات والجلسات النقاشية التي يقدمها سينمائيين من مختلف العالم.

45 فيلما في الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وكشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمهرجان الذي سينطلق خلال أيام في محافظة الأقصر، ويشارك في فعاليات المهرجان 45 فيلما من 35 دولة، ويهدي دورته المقبلة لعدد من الفنانين الراحلين، مثل هدى سلطان ومحمود مرسي، والمغربي محمد إسماعيل.

تفاصيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

- تحمل الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي، بينما تم اختيار دولة أوغندا لتكون ضيف شرف المهرجان.

- تمنح إدارة المهرجان الفنان حسين فهمي جائزة «إنجاز العمر»، كما تكرم عدد من النجوم من بينهم الفنان عمرو سعد، المخرج التونسي فريد بو غدير، والفنانة البوركينية أبو لين تراوري، والجزائرية بيونه.

- يتنافس مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام، من بينهم الفيلم المصري «2 ميدان طلعت حرب» للمخرج مجدي أحمد علي، وتضم لجنة التحكيم 5 أعضاء، هم: المخرج يسري نصرالله، السنغالي موسى توريه، والمخرجة أبولين تراوري، الممثل جيمي جان لوي، بالإضافة إلى الناقد التونسي كمال بن وناس.

- ويتنافس في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 11 فيلما، تتضمن فيلمين مصريين «شخوص عالمنا التحتي» إخراج هيثم شري، و«الأسود العواجيز» إخراج إبراهيم عباس، بينما تضم لجنة تحكيم المسابقة المخرج محمد صيام، مدير التصوير محمود عبد السميع، المخرجة السنغالية كاتي نيداي، الناقدة الأوغندية فيبي كيورا والمخرج بيتر سيدوفيا.

15 فيلما قصيرا في المهرجان

- يتنافس في مسابقة الأفلام القصيرة 15 فيلما، وتضم لجنة التحكيم في عضويتها المخرج خالد الحجر من مصر، والناقد أحمد شوقي، الفنانة التونسية غالية بن علي، المخرجة فاتوماتو كوليبالي بالإضافة إلى المخرج المغربي داوود ولاد السيد.

- وتضم مسابقة الدياسبورا 9 أفلام، وتتضمن لجنة تحكيمها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، المنتجة التونسية درة بشوشة، بالإضافة إلى الفنان المصري أحمد مجدي.

- إطلاق مسابقة جديدة بعنوان «إعادة اكتشاف مصر»، والتي تتضمن صناعة فيلم قصير مدته لا تتجاوز الدقيقة والنصف عن أحد الأماكن الأثرية، بهدف أعادة اكتشاف أماكن سياحية وأثرية في مصر.