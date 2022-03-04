بسمة في الأقصر بصحبة نجوم الفن لحضور افتتاح مهرجان السينما الأفريقي

وصل عدد من ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر، المقرر افتتاحه مساء اليوم، وتستمر فعالياته حتى يوم 10 مارس من الشهر الجاري، ويقدم في فعالياته 45 فيلما من 35 دولة، وتم إهداء هذه الدورة لعدد من النجوم منهم محمود مرسي، وهدى سلطان.

المهرجان يهدي دورته الجديدة لهدى سلطان

ومن بين النجوم الذين وصلوا إلى أحد الفنادق الكبرى بالأقصر لحضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر، الفنانة بسمة ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج خالد الحجر والفنان حمزة العيلي، وسبقهم بالوصول كل من الفنان محمود حميدة، والفنانة سلوى خطاب والفنان محي إسماعيل وعدد من الفنانين الأفارقة.

أوغندا ضيف شرف مهرجان الأقصر

وتم اختيار دولة أوغندا لتكون ضيف شرف المهرجان لدورته الـ11، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.

وتكرم إدارة مهرجان الأقصر خلال الدورة التي تنطلق مساء اليوم، عدد من النجوم والمبدعين، على رأسهم الفنان القدير حسين فهمي، ومن المقرر منحه جائزة إنجاز العمر، بخلاف تكريم الفنان عمرو سعد، ومن بوركينا فاسو الفنانة أبولين تراوري، والفنانة الجزائرية بيونه، والمخرج التونسي فريد بوغدير.

ويتنافس عدد من الأفلام خلال الدورة الحالية، بينها 10 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وعلى راسها الفيلم المصري 2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته الفنان سمير صبري، الذي يتلقى العلاج حاليًا بأحد المستشفيات، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرًا، ومن المتوقع إجرائه جراحة في القلب خلال الفترة المقبلة.